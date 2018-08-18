زعماء وسياسيون ومسؤولون أمميون يرثون كوفي عنان

منذ الإعلان عن وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان صباح اليوم، انهالت التعازي وعبارات الرثاء من شخصيات سياسية ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وتوفي عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام في الصباح الباكر اليوم السبت في إحدى مستشفيات مدينة بيرن في سويسرا عن عمر 80 عاماً.

وتمّ خفض الأعلام أمام مقر الأمم المتحدة إلى النصف حداداً على رحيل عنان وتكريماً له.