زعماء وسياسيون ومسؤولون أمميون يرثون كوفي عنان

منذ الإعلان عن وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان صباح اليوم، انهالت التعازي وعبارات الرثاء من شخصيات سياسية ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
وتوفي عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام في الصباح الباكر اليوم السبت في إحدى مستشفيات مدينة بيرن في سويسرا عن عمر 80 عاماً.
وتمّ خفض الأعلام أمام مقر الأمم المتحدة إلى النصف حداداً على رحيل عنان وتكريماً له.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش
" كان كوفي عنان قوة موجهة للخير، أنضم إلى العالم في الحداد على خسارته. في هذه الأوقات العصيبة والمليئة بالتحديات، ستظل ذكراه كبطل عالمي للسلام مصدر إلهام حقيقي ".
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
" اليوم خسر العالم قائداً كبيراً عُرف بدوره الإنساني. لقد كرّس كوفي عنان حياته من أجل تعزيز سلام العالم ووحدته".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
"فرنسا تثني على كوفي عنان ولن تنسى توجهه الهادئ والحازم ولا القوة التي أظهرها في التحديات"
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
" لقد ساهم بشكل كبير في تحويل العالم الذي تركه إلى مكان افضل من العالم الذي وُلد فيه".
الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو:
" لقد جلب قيمة كبيرة لبلدنا من خلال المنصب الذي شغله... كان مؤمنا بقدرة الغاني على رسم طريقه الخاص والسير نحو التقدم والازدهار".
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي
" زعيم دولي، حكيم، صديق مقرب وقدوة. نحن في مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والملايين حول العالم سنتفتقده كثيراً"
رايلا أودينجا زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق في كينيا:
"أفريقي عظيم وقائد عظيم للعالم. نحن هنا في كينيا نتذكر الدور الذي لعبه في قيادة عملية المصالحة بعد الأزمة التي تلت الانتخابات العامة عام 2007. تمكن كوفي عنان من جمع الفصائل المختلفة في بلادنا معا".
* رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا:
كان عنان "زعيما رائعا ودبلوماسيا فريدا" طرح الأجندة الأفريقية داخل الأمم المتحدة و"رفع علم السلام" في مختلف أنحاء العالم.
* أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية:
"رحل عن الدنيا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بعد مسيرة سياسية حافلة، قامة دبلوماسية تميز بأدائه في وظيفة شاقة وظروف صعبة".
* الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المنتهية ولايته:
عنان "أفضل مثال على الإنسانية ونموذج للكياسة والعطف الإنساني".