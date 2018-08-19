1200 فنزويلي غادروا البرازيل بسبب أعمال عنف

أكدت مصادر مطلعة في الجيش البرازيلي أنّ حوالي 1200 فنزويلي غادروا البرازيل في الساعات الأخيرة على خلفية أعمال العنف التي اندلعت السبت ضد مخيمات اللاجئين الفنزويليين في بلدة باكارايما، التابعة لمنطقة رورايما على الحدود الشمالية بين البرازيل وفنزويلا.

وبدأت أعمال العنف هذه بعد تردّد أنباء إصابة تاجر بجروح في عملية سطو نسبت إلى لاجئ فنزويلي، وهو ما جعل سكان المدينة يحتجون ويقومون بطرد المهاجرين الفنزويليين وتدمير مخيمين، كما أحرقوا المقتنيات الشخصية للاجئين.