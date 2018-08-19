شهدت برلين السبت اشتباكات بين مجموعتين من المتظاهرين الأولى مكونة من نحو 500 ناشط يطالبون بطرد النازيين والثانية مجموعة مساوية بالعدد لناشطين ينتمون لليمين المتطرف كانوا يقومون بإحياء ذكرى زعيم نازي، وتسببت هذه الاشتباكات بإصابة رجل شرطة على الأقل.
اشتباكات في برلين في إحياء ذكرى زعيم نازي وإصابة شرطي واحد على الأقل
اشتباكات في برلين في إحياء ذكرى زعيم نازي وإصابة شرطي واحد على الأقل
وكان ناشطو اليمين المتطرف يحييون ذكرى مرور 31 عاماً على انتحار النازي رودولف هيس في السجن، وقاموا برفع علم الرايخ الثالث لأدولف هتلر.
وقال متحدث باسم شرطة برلين لرويترز "هناك أنباء عن وقوع إصابات إثر قيام متظاهرين معارضين بإلقاء حجارة وزجاجات على المتظاهرين اليمينيين المتطرفين.
"شرطي واحد على الأقل أصيب...ومازلنا نحصر الأعداد".
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وانتشر نحو 2300 شرطي لمنع وقوع أعمال عنف خلال تلك المناسبة التي نُظمت في برلين ومسيرة منفصلة قام بها أقل من 50 شخصا في ضاحية سباندو ببرلين حيث كان هيس يقضى حكماً بالسجن مدى الحياة أصدرته ضده محاكمات نورنبرغ لجرائم الحرب .وعمل هيس نائباً لهتلر.
وتطبق ألمانيا قوانين صارمة تحظر استخدام رموز النظام النازي مثل الصليب المعقوف ولكن اليمين المتطرف ازداد قوة في السنوات الأخيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين في 2015.
ووقعت الاشتباكات على بعد 65 كيلومترا جنوبي بلدة ميزبيرغ التي التقى فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت.