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قبرص

قبرص تسلّم مصر متهما باختطاف طائرة

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قبرص تسلّم مصر متهما باختطاف طائرة

قبرص تسلّم مصر متهما باختطاف طائرة
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أكدت الشرطة القبرصية ترحيل مصريّ إلى القاهرة كان قد اختطف طائرة ركاب في العام 2016 وأمر قائدها بالتوجه إلى قبرص. ويتعلق الأمر بالمواطن المصري سيف الدين مصطفى، الذي تمّ ترحيله على متن طائرة مصرية غادرت قبرص مساء السبت.

وأكد وزير العدل القبرصي ايوناس نيكولاو إن سيف الذين مصطفى تخلى بنفسه عن معركته القانونية التي استمرت لحوالي ثلاث سنوات لتجنب تسليمه. من جهته قال المسؤول بمنظمة دعم المهاجرين دوروس بوليكاربو، إن المصري البالغ من العمر 62 عاما قرر بنفسه العودة إلى مصر ومواجهة المحاكمة هناك، رغم مخاوف من تعرضه للتعذيب.

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وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد منعت قبرص العام الماضي من تسليم المواطن المصري سيف الذين مصطفى حتى تتمكن من دراسة القضية.

وأعلن مكتب النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق تسلم المتهم، وأمر بعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن الطائرة التابعة لأسطول "مصر للطيران" المخطوفة كانت في رحلة داخلية تحمل الرقم 181، وتقل على متنها 81 راكبا، ثم ما لبث أن انقطع الاتصال معها بعيد إقلاعها من مطار برج العرب في طريقها لمطار القاهرة.

وكانت الطائرة غيرت مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص بعدما هدد المتهم قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف ادعى أنه كان بحوزته.

اسم المنتج • Adel Dellal