لا تزال لحوم الكلاب حاضرة في العديد من قوائم الطعام وعلى الموائد في إندونيسيا.
إندونيسيا تفرض قوانين جديدة تراعي حقوق الكلاب بعد أن بات لحمها الطبق الأشهر
إندونيسيا تفرض قوانين جديدة تراعي حقوق الكلاب بعد أن بات لحمها الطبق الأشهر
وهو ما دفع بإندونيسيا لفرض لائحة قوانين جديدة تنظم نقل ومعاملة الكلاب، ورغم أنه ليس حظراً كاملاً بعد، إلا أن الناشطين يتوقعون أن اللوائح الجديدة ستؤدي إلى حظر كامل.
وتعمل منظمات حقوق الحيوان لسنوات على الاحتجاج ضد هذه الممارسات، واستطاعوا الحصول على دعم غير متوقع من السلطات الإندونيسية.
شبكة جاكرتا لمساعدة الحيوانات، وهي مجموعة تحارب أكل لحوم الكلاب، تحتفل بقرار إندونيسيا إنهاء استهلاك هذه اللحوم من قبل البشر.
يقول سيامسو معاريف، مدير الصحة العامة البيطرية في وزارة الزراعة الإندونيسية، إن المسؤولين ما زالوا يجمعون مواد لدعم اللوائح الجديدة، لكنه أضاف: "لحوم الكلاب ليست طعامًا، وفقًا لقانوننا الغذائي".
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تاريخياً، تم تسجيل الاستهلاك البشري للحم الكلاب في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أنه في القرن الواحد والعشرين معظم لحوم الكلاب تستهلك في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام ونيجيريا وإندونيسيا، حيث في بعض الثقافات يمثل وجود لحوم الكلاب ركناً من أركان المطبخ التقليدي.
تشير التقديرات إلى أن 25 مليون كلب في العالم يؤكلون كل عام من قبل البشر. في إندونيسيا وحدها يتم أكل 730 ألف كلب كل عام.