قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد إن دبلوماسياً إيرانياً كبيراً حث الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو على النأي بالمنظمة عن التوجهات السياسية لبعض الأعضاء وقال إنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط.
إيران تدعو أوبك للنأي عن السياسة ورفض إعطاء أي عضو حصتها من الصادرات
إيران تدعو أوبك للنأي عن السياسة ورفض إعطاء أي عضو حصتها من الصادرات
ونقل الموقع الرسمي عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله "لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات."
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من جانبه قال باركيندو أن ضمان استقلال أوبك له أهمية حيوية ويجب أن تظل المنظمة غير سياسية.
وتطرق إلى العلاقات الوثيقة مع إيران ووزير النفط الإيراني، وقال إن إيران هي أحد مؤسسي منظمة أوبك ولعبت دوراً مركزياً في القرارات التي اتخذتها المنظمة.
كانت إيران طلبت من أوبك دعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة وأشارت إلى أنها لا تتفق مع وجهة نظر السعودية التي ترى حاجة محتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.