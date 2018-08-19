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العراق

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدّق على نتائج الانتخابات العراقية

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المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدّق على نتائج الانتخابات العراقية

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدّق على نتائج الانتخابات العراقية
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REUTERS/Ari Jalal/File Photo
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قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد إن المحكمة قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.

وأضاف المتحدث في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".

وكانت إعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد قد أوضحت في العاشر من أغسطس آب أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.