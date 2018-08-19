أعلن مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أن دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيتوجه إلى بروكسل يوم الثلاثاء في محاولة للإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.
راب في بروكسل الثلاثاء لتسريع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
راب في بروكسل الثلاثاء لتسريع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وقال مكتب ماي " سيجري بحث حل المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتي لها صلة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة في المستقبل".
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وستنشر بريطانيا يوم الخميس أول سلسلة من البيانات الفنية التي تهدف لمساعدة الناس والشركات على الاستعداد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
وسيلقي راب أيضا كلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة لتخفيف الأخطار المحتملة لانسحاب الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق وضمان الاستمرارية والاستقرار.