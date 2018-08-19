قد يقول البعض إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان هو العريس اكثر من العريس نفسه حيث شكل حضوره المعلم الأبرز في حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا السيدة كنايسل 53 عاما، التي تزوجت السبت المقاول ورجل الاعمال فولفانغ ميلينغر في قرية غامليتز الصغيرة بمقاطة ستيريا جنوب النمسا وعند الحدود مع سلوفينيا.
شاهد: بوتين الذي لا يبتسم.. يضحك ويرقص ويتحدث الألمانية
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شاهد: بوتين الذي لا يبتسم.. يضحك ويرقص ويتحدث الألمانية
حمل الرئيس الروسي الأزهار بيده قدمها للعروس، لبس بدلة كحلية اللون زينها بربطة عنق بلون النبيذ، ضحك الرجل الحديدي الذي لا يبستم مطلقا أو يكاد، تحدث اللغة الألمانية، وهو يتقنها منذ أن كان ضابطا في جهاز المخابرات السوفييتي "كي جي بي"
شرب بوتين ولم يثمل، رقص ولم يتعب أو يمل، ضحك، وقع حضوره على سيارة العروسين وشكر الصحفيين بالألمانية وغادر ونام ملء جفونه.