شاهد: اللغة العربية ... مشكلة قد تواجه معظم الحجاج أثناء الحج

عدم التحدث باللغة العربية أو عدم إتقانها من بين أهم المشاكل التي تواجه عددا كبيرا من الحجاج إلى بيت الله الحرام. الأرقام تشير إلى أنّ حوالي 80 في المائة من الحجاج يأتون من دول لا تستخدم اللغة العربية كلغة للتخاطب أي ليسوا من العرب، وبالتالي فهم يلجؤون إلى استخدام لغاتهم الأصلية التي يُجيدونها خلال أداء مناسك الحج، وعلى هذا الأساس وضعت إدارة الحج فريقا للترجمة للاستجابة إلى تساؤلات الحجاج الذين لا يتحدثون العربية.

فخلال أداء مناسك الحج نجد حجاجا من دول عربية ومن آسيا وأوروبا وافريقيا إلى جانب بعضهم البعض، وقد لا يتبادلون الحديث بينهم لعدم وجود أرضية لغوية مشتركة، ولكن يبقى الدين قاسمهم المشترك، ولا يتحدث أغلب هؤلاء أية لغة سوى لغاتهم الأصلية ولا يفهمون اللغة العربية، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبات في التواصل.

ويضمّ قسم الارشاد في الحج عشرات المترجمين الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم العون للحجاج باللغات الأوردية، التي تعدّ أكثر اللغات انتشارا في صفوف الحجاج، إضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والفارسية والمالاوية والتركية والصينية والهوسا.

ومن السهل العثور على المترجمين في الحج، فهم يرتدون سترات رمادية اللون، تحمل اسم اللغة التي يتحدثونها ليقترب منهم الحاج الذي يحتاج إلى مساعدة، مما يسهل معرفة الأخير بالأمور بشكل أفضل. ويسعى المترجمون إلى مساعدة الحجاج في الترجمة فيما يتعلق بفهم اللوحات والخرائط.