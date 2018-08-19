توجت السعودية للمرة الرابعة على التوالي بكأس العالم لذوي الإعاقات الذهنية، المقامة دورته هذا العام في السويد، وذلك بفوزها على الأرجنتين بهدفين للا شيء.
السعودية تحرز كأس العالم لذوي الإعاقات الذهنية بفوزها على الأرجنتين
السعودية تحرز كأس العالم لذوي الإعاقات الذهنية بفوزها على الأرجنتين
والتقى المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة مع نظيره الأرجنتيني عصر السبت في نهائي البطولة، المعروفة اختصاراً بـ "إيناس"، على أرض ملعب "تن فيلا" في مدينة كارلستاد في السويد.
وكان فوز الأخضر الأول بهذه البطولة عام 2006 في ألمانيا، حيث تغلب بركلات الترجيح على هولندا 9-8 بعد أن تعادل الفريقان بأرعة أهداف لكل منهما، ثم في جنوب أفريقيا عام 2010 بفوزه على هولندا مجدداً بهدف نظيف، ثم فاز عام 2014 على جنوب أفريقيا بأربعة أهداف لهدفين على أرض البرازيل.
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وحقق عبد الله الدوسري لمنتخبه الفوز بتسجيل هدفين في الدقيقتين 24 و81 من ركلتين حرتين.