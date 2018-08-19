تستمر إيران بتحدي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وبخرق التزاماتها الدولية كما تتهمها الولايات المتحدة.
طهران تكشف عن مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل وتستمر بتطوير قدراتها الصاروخية
طهران تكشف عن مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل وتستمر بتطوير قدراتها الصاروخية
قال وزير الدفاع الإيراني البريغادير جنرال أمير حاتمي إن بلاده ستكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة الأسبوع المقبل وسوف تستمر في تطوير قدراتها الصاروخية كأولوية قصوى متحدياً العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تقييد برنامج طهران الصاروخي وتقليص نفوذها في المنطقة.
كما أعلنت البحرية الإيرانية أنها نصبت ما وصفته بنظام متقدم للأسلحة الدفاعية تم تصنيعه محلياً على متن إحدى سفنها القتالية للمرة الأولى مع تصاعد حدة التوتر مع الجيش الأمريكي في الخليج.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق أبرم في عام 2015 بين إيران وقوى دولية حد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
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وقال ترامب إن الاتفاق معيب بشدة نظراً لأنه لم يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية أو يضع حدا لدورها في الصراعات التي تجري بالوكالة في سوريا والعراق واليمن.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن حاتمي قوله "أولويتنا القصوى هي تطوير برنامجنا الصاروخي. نحن في وضع جيد في هذا المجال، لكننا بحاجة إلى تطويره".
وأضاف "سوف نعرض طائرة في اليوم الوطني للصناعات الدفاعية والناس سيرونها وهي تطير فضلاً عن المعدات المصممة لها". تحتفل إيران باليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 اغسطس آب.