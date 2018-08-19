زلزال جديد يضرب لومبوك الإندونيسية ولا أنباء عن ضحايا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأحد إن زلزالاً جديداً قوته 6.3 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية بعد أن تسبب زلزال في مقتل أكثر من 430 شخصا هناك هذا الشهر.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 7.9 كيلومتر مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة عند سفح جبل رينجاني.

ولم يصدر تحذير من وقوع أمواج مد تسونامي وما زالت السلطات تنتظر أي تقارير عن ضحايا.

وتقع لومبوك شرقي بالي، أشهر وجهة سياحية في إندونيسيا، وتعرضت لعدة زلازل وتوابع منذ 29 يوليو تموز بما في ذلك زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في الخامس من أغسطس آب.

وقالت أسماء حسنة لرويترز في مركز تجاري تعمل به في بلدة ماتارام الرئيسية في لومبوك عن زلزال اليوم "كان قويا جدا. كل الأنوار انطفأت".

وقال سوتوبو بوراو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وقال إن الأوضاع في الجزيرة طبيعية وتم إغلاق جبل رينجاني، حيث تقطعت السبل بمئات المتنزهين بعد زلزال 29 يوليو تموز، وليس هناك سياح هناك.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن زلزال الخامس من أغسطس آب تسبب بأضرار بجزيرة لومبوك حجمها أكثر من خمسة تريليونات روبية (342 مليون دولار) مضيفة أن عدد القتلى تجاوز 430 قتيلا.

وفر أكثر من 350 ألف شخص من منازلهم بعد هذا الزلزال ويقيمون في خيام أو مبان مؤقتة وفرتها الحكومة في أماكن مفتوحة. وذكرت السلطات أن المساعدات بطيئة في الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضررا بسبب بعدها.

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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزالاً آخراً شدته 6.6 درجة وقع في البحر وهز إندونيسيا مساء يوم الجمعة.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 153 كيلومترا شمال شرقي رابا وعلى عمق 564.7 كيلومتر. ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ولا عن الأضرار التي تسببت فيها الهزة..

ويبعد مركز الزلزال نحو 500 كيلومتر عن جزيرة لومبوك.