الأمريكيون يعاقبون كيفين سبيسي وفيلمه يحقق 126$ كإيرادات في اليوم الأوّل

يبدو أن شركة الإنتاج التي عملت مع النجم الهوليوودي كيفين سبيسي قد غامرت بخوض تجربة إنتاج فيلم جديد معه، ففي العرض الافتتاحي لفيلمه الأول بعد الفضائح الجنسية التي طالته، سجل شباك التذاكر 126 دولارا فقط كإيرادات.

وبالرغم من وجود أسماء كبيرة تشاركه البطولة مثل أنسيل إيلغورت وتارون إيغرتون، وعرض الفيلم بحوالي 10 مدن أمريكية، وبحسبة رياضية سريعة، بتقسيم مبلغ الإيرادات على عدد المدن التي عرض فيها، فإن مبلغ 12.75 دولارا فقط تم تحصيله من كل سينما أو مدينة تم عرضه فيها، وهذا المبلغ اقل من تكلفة حجز مقعدي سينما في صالات العرض، حيث يصل ثمن الحجز للكرسي الواحد 9 دولارات، بحسب الصحيفة البريطانية، الغارديان.