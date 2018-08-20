لا تنه عن خلق وتأتي مثله. الممثلة إيجا أردنتو إحدى زعيمات حركة "مي تو" أو "أنا أيضا" المنددة بالاستغلال الجنسي بحق الممثلات تدفع تعويضا لممثل رفع ضدها دعوى لذات السبب.
ممثلة إيطالية مناهضة للاستغلال الجنسي في هوليوود تدفع تعويضا لممثل اتهمها بالاعتداء عليه جنسيا
ممثلة إيطالية مناهضة للاستغلال الجنسي في هوليوود تدفع تعويضا لممثل اتهمها بالاعتداء عليه جنسيا
قالت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن الممثلة الإيطالية إيجا أرجنتو دفعت مبلغ 380 ألف دولار مقابل التخلي عن شكوى أقامها ضدها ممثل أمريكي قال إنها اعتدت عليه جنسياً عام 2013.
واتهم الممثل والموسيقي الأمريكي جون بينيت، 22 عاماً، أرجنتو بممارسة الجنس معه حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً أثناء عملهما سويا بفيلم قامت فيه أرجنتو بدور عاهرة ووالدة لشخصية بينيت.
ويبلغ السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس من قبل البالغين في الولايات المتحدة 18 سنة.
واشتهرت أرجنتو، 42 عاماً، بنشاطها ضمن حركة مي تو "أنا أيضاً" المناهضة للاستغلال الجنسي للممثلات في هوليوود بعدما قالت إن المنتج الأمريكي هارفي واينستين اغتصبها خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي عام 1997 حين كانت تبلغ من العمر 21 عاماً.
وأضافت بأنها استمرت في علاقة مع المنتج الأمريكي الشهير خوفاً من أن يضر بمستقبلها الفني حال فضها.
وأدين واينستين بجرائم الاستغلال الجنسي ضد ثلاث نساء ليست أرجنتو من بينهم.
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