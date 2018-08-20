أكثر من 120 مليون يورو من المساعدات الاجتماعية البلجيكية ذهبت إلى الخارج

وتدفع هذه المساعدات عادة في البلد الذي يعيش فيه الطفل، ولكن في بعض الأحيان قد تمنح للأطفال الذين لا يعيشون في بلجيكا بحال كان أحد الوالدين يعمل فيها أو حاصل على مزايا اجتماعية بلجيكية، خاصة إذا كان الطفل مقيم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في النرويج أو ليختنشتاين أو أيسلندا. كما تطبق هذه الشروط على بعض الأطفال الذين يعيشون في دول غير أوروبية أبرمت معها بلجيكا اتفاقات ثنائية كتركيا.

وبحالة عكسية، عندما يعبر بعض البلجيكيين الحدود للعمل في دول أخرى حين تبقى أسرهم في بلجيكا، يدفع البلد الذي يعملون فيه هذه الإعانات. في عام 2016 على سبيل المثال، أنفقت لوكسمبورغ 87.34 مليون يورو على الأطفال البلجيكيين، وفقاً لفاميفيد.

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