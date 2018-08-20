أكثر من 120 مليون يورو من المساعدات الاجتماعية البلجيكية ذهبت إلى الخارج

قامت بلجيكا في العام الماضي بدفع 121 مليون يورو كبدلات إعانة عائلية لنحو 64 ألف طفل يعيشون خارج حدودها، وفقاً لتقرير هيت لاتست نيوز التي نقلت الأرقام عن فاميفيد وهي الوكالة الفدرالية للإعانات العائلية.
نحو ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال يعيشون في فرنسا وهولندا ثم بولندا تأتي بعد ذلك.
وتدفع هذه المساعدات عادة في البلد الذي يعيش فيه الطفل، ولكن في بعض الأحيان قد تمنح للأطفال الذين لا يعيشون في بلجيكا بحال كان أحد الوالدين يعمل فيها أو حاصل على مزايا اجتماعية بلجيكية، خاصة إذا كان الطفل مقيم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في النرويج أو ليختنشتاين أو أيسلندا. كما تطبق هذه الشروط على بعض الأطفال الذين يعيشون في دول غير أوروبية أبرمت معها بلجيكا اتفاقات ثنائية كتركيا.
وبحالة عكسية، عندما يعبر بعض البلجيكيين الحدود للعمل في دول أخرى حين تبقى أسرهم في بلجيكا، يدفع البلد الذي يعملون فيه هذه الإعانات. في عام 2016 على سبيل المثال، أنفقت لوكسمبورغ 87.34 مليون يورو على الأطفال البلجيكيين، وفقاً لفاميفيد.
للمزيد على يورونيوز: