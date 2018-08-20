كتاب يعود إلى مكتبة إيرلندية بعد 53 عاماً من اقتراضه!

أعيد كتاب كان أحد الأشخاص قد استعاره من مكتبة في إيرلندا، بتأخير وصل إلى 20 نحو ألف يوم عن موعد إعادته الأصلي!

الكتاب هو نسخة من "الأب ثيوبالد ماثيو" والذي كتبه القس باتريك روجرز، وتأخر بعودته إلى مكتبة ثورليس في كو تيبيراري حتى الثلاثاء الماضي 19,433 يوماً. العودة التي كانت من المفترض أن تكون يوم 30 أيار/ مايو 1965.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، قال أمين المكتبة جون أوغرمان إن الكتاب مُقرض بموجب نظام قديم تم تحويله إلى نظام رقمي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، لذا لم يلحظ الموظفون فقدان الكتاب.

وعثر شخص على الكتاب أثناء إخلاء منزل وأعاده.

يقول أوغرمان: "دخل رجل مساء الثلاثاء مع هذه النسخة المهترئة من الكتاب تحت ذراعه. وأخبرنا أنه على الرغم من أنه هو نفسه لم يستلف الكتاب، إلا أنه كان يقوم بتنظيف وإخلاء المنزل ووجد مجموعة من الكتب، واكتشف أن أحدها لم يكن في مكانه، لذلك قرر إرجاعها إلينا في مكتبة ثورليس".

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وأضاف أنه في الوقت الذي يتم فيه التخلص التدريجي من الغرامات، فإن العاملين بالمكتبة قد حسبوا الغرامة التي قد تترتب على هذا الكتاب بحدود 970 يورو، والتي تغطي تأخيراً بلغ 53 عاماً، إلا أنها لن تفرض.

وأشار إلى أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمكتبات، يتم السعي للتخلص تدريجياً من الغرامات. "لقد تبين أن التهديد بغرامة معلقة على المقترض هو أمر غير مثمر، وأنه يبقي عددًا أكبر من الناس بعيدًا عن نظام المكتبات العامة لدينا، مما دفعنا لمحاولة جذب القراء مرة أخرى إلى خدمة المكتبة"، بحسب أوغرمان.

وبسبب اكتساب هذا الكتاب بعض الشهرة بعد ما حصل، يقول أوغرمان إنه قد يحصل على رف كامل خاص به.