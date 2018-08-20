وصلت اليوم الاثنين حافلات تقل حوالي 200 مسن كوري جنوبي إلى الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية لمقابلة أقاربهم الذين انفصلوا عنهم منذ الحرب الكورية التي انتهت عام 1953.
لأول مرة منذ 65 عاما، كوريون جنوبيون يصلون إلى كوريا الشمالية للقاء بأقاربهم
لأول مرة منذ 65 عاما، كوريون جنوبيون يصلون إلى كوريا الشمالية للقاء بأقاربهم
ومن المقرر أن يستمر لم الشمل المؤقت لمدة ثلاثة أيام بمنتجع جبل كومغانغ في كوريا الشمالية بناء على اتفاق أبرمته الجارتان هذا العام لينهي جفاء في العلاقات بين البلدين نتيجة تمسك بيونغ يانغ السابق ببرنامجها لتطوير الصواريخ النووية.
ووصل يوم الأحد حوالي 200 شخص بينهم 89 تم اختيارهم لحضور اجتماع لم الشمل وأفراد عائلاتهم إلى منتجع هانوا في بلدة سوكتشو الحدودية وتبعد بنحو 190 كيلومترا عن شمال شرقي العاصمة سيول.
وحضر المشاركون جلسة إرشادية كما أجروا فحوصات طبية قبل عبور الحدود.
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وأكثر من 57 ألف كوري جنوبي معظمهم في الثمانينات والتسعينات من أعمارهم سجلوا لحضور هذا الحدث أملا في أن يتم اختيارهم لرؤية أحبائهم في لقاء قصير.
وتم اختيار 93 من الجنوب و88 من الشمال لحضور الجولة الجديدة من لقاءات لم الشمل التي تقام في المنتجع الذي يعتبر مقصداَ سياحياً في كوريا الشمالية..
وألغى أربعة كوريين جنوبيين رحلتهم في اللحظة الأخيرة لأسباب صحية.