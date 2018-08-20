المفوض الأوروبي للميزانية: ليس من مهمّة ألمانيا مساعدة تركيا في ورطتها المالية

رفض المفوض الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي، غونتر أوتينغر، فكرة أن تقوم ألمانيا بمساعدة تركيا لإخراجها من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حالياً، قائلاً إن هذه ليست مهمة ألمانيا وإنما هي مهمة تقع على عاتق صندوق النقد الدولي.
وجاء تصريح أوتينغر في سياق الرد على تصريحات لأمينة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، أندريا ناليس، اقترحت فيها على الحكومة الألمانية مساعدة تركيا، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع وكالة إعلام ألمانية في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت ناليس "تركيا هي حليفنا في الناتو، ومن مصلحتنا أن يكون الاقتصاد في تركيا مستقراً بدون اضرابات نقدية".
وفي إشادة لتصريحات ناليس قال وزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل يوم الإثنين "يجب علينا أن نقوم بما في وسعنا لإبقاء تركيا في جانب الغرب"، محذراً من عواقب وقوع تركيا بيد القوميين وقدرتها على التسلح نووياً.