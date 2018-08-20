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الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا جديدا على السعودية في يوم عرفة (قناة المسيرة)

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الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا جديدا على السعودية في يوم عرفة (قناة المسيرة)

الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا جديدا على السعودية في يوم عرفة (قناة المسيرة)
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صاروخ باليستي جديد على السعودية في يوم عرفة.

أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على منطقة غربي محافظة نجران السعودية بحسب ما أعلنه تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وشمال اليمن. وقد استهدف الصاروخ وهو من طراز بدر 1 ما وُصف بأنه معسكر سعودي جديد غرب نجران قريبا من الحدود مع اليمن بحسب ذات المصدر

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