وزير النفط الإيراني يقول توتال الفرنسية تغادر إيران رسميا

أكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال يوم الاثنين 20 أغسطس / آب أنها أخطرت السلطات الإيرانية بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات بعدما لم تحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية.
وقالت توتال في بيان عبر البريد الإلكتروني "العملية التعاقدية جارية".
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أضافت "بالنسبة لمصير حصة توتال، لم يتم إبلاغنا بموقف رسمي من سي.إن.بي.سي. لكن كما قلنا دائما سي.إن.بي.سي، وهي شركة حكومية صينية، لها الحق في استئناف مشاركتنا إذا قررت ذلك".