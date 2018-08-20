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وزير النفط الإيراني يقول توتال الفرنسية تغادر إيران رسميا

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وزير النفط الإيراني يقول توتال الفرنسية تغادر إيران رسميا

وزير النفط الإيراني يقول توتال الفرنسية تغادر إيران رسميا
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