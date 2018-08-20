المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستشهد بحديث نبوي في يوم عرفة ومغردون يسخرون

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن السلام في يوم عرفة.
إعتاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن يهنئ المسلمين بمناسباتهم الدينية. وقد استخدم هذه المرة حديثا شريفا في تغريدة على حسابه الخاص بتويتر لتهنئة المسلمين بأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفات في المملكة العربية السعودية.
أفيخاي أدرعي دائم التودد للمسلمين ويجيد اللغة العربية ولكن هذه المرة استعان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بكلمات النبي محمد (ص) فقال "خيرُ الدعاء دعاء يوم عرفة"
"في هذا اليوم المقدس عند المسلمين، يوم عرفة أتمنى أن يحلّ السلام في نفوس البشر، لتطغى الإنسانية على منطقتنا المقدسة، والعالم أجمع".. "أكثروا من الدعاء بالخير، فمن تمنى الخير لغيره سخر الله له خيرًا لنفسه"
التغريدة لم تلق استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وقوبلت بالسخرية من البعض وبالدعاء عليه بالشر من البعض الآخر، أما الفئة الثالثة وهي فئة "المطبعين" فحاولوا كعادتهم إلتزام الحياد، إليكم أطرف التغريدات:
سياسة المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي سياسة قديمة معروفة لدى أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العرب. وسبق وكتب أدرعي العديد من الأدعية على صفحته الخاصة على الفيسبوك، كان آخرها يوم الجمعة الماضي. حتى أن أحدهم وصفه يوما بالحاج أدرعي.