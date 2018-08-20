بين أنقرة والدوحة ودّ لا ينقطع.
اتفاق بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي لمبادلة العملات دعما لليرة
اتفاق بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي لمبادلة العملات دعما لليرة
اتفاق تركي قطري لمبادلة العملات دعما لليرة والاستقرار الاقتصادي في تركيا
وقع البنك المركزي التركي الأحد اتفاقا مع مصرف قطر المركزي يقضي بمبادلة العملات من خلال إنشاء "خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة" بحسب ذكره بيان للمؤسسة المالية القطرية.
ويهدف الاتفاق إلى تزويد الحكومة التركية بالسيولة ودعم الاستقرار المالي في تركيا.
ويأتي بعد أيام من زيارة قام بها أمير قطر إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهدت فيها الدوحة بتقديم 15 مليار دولار دعما للاقتصاد التركي الرازح تحت ضغط انهيار الليرة.
وكانت واشنطن قد فرضت رسوما إضافية على الواردات التركية من الصلب والألومينيوم على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي سببها رفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز لديها بدعوى اتصاله مع منظمة فتح غولن التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تموز يوليو 2016 ضد نظام الرئيس أردوغان مع.
ولا يوجد ما يشي بقرب انفراج للأزمة بين البلدين في المستقبل القريب خصوصا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخنق تركيا لعدم تلبيتها طلب واشنطن وفرض أنقرة رسوما على الواردات الأمريكية من السيارت والتبغ والمشروبات الكحولية ردا على الإجراءات الأمريكية.