وزارة الدفاع الروسية: لن نبادر بإرسال أسلحة إلى الفضاء

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الدفاع الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله إن موسكو لا تخطط لتكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء وتعتبر أن هذه يجب أن تكون إشارة مهمة لا يجب أن تتجاهلها الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء التصريح بعد أن عبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن شكوكها في سعي روسيا لامتلاك أسلحة فضائية جديدة من بينها نظام ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء.
وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للإشراف على الأسلحة، إيليم بوبليت، عن قلقها حيال طريقة عمل قمر صناعي روسي تم وضعه مؤخراً في مدار الأرض ووصفت تلك الطريقة بأنها "غير معتادة"، وبينما أكدت روسيا أن القمر الصناعي هو "جهاز تفتيش" يستخدم للتحقق من حالة الأقمار الروسية الأخرى، لكن ما يزيد المخاوف الأمريكية وجود قمرين آخرين صغيرين من نفس النوع قامت روسيا بإطلاقهما بشكل غير معلن، ولا توجد لدى واشنطن أية معلومات عما تحمله تلك الأقمار من إمكانيات.
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ووعد الرئيس الأمريكي في مناسبات عدّة بإنشاء قوة عسكرية أمريكية جديدة سماها "قوة الفضاء"، وأنها ستكون جاهزة في عام 2020 لضمان الهيمنة الأمريكية على الفضاء، خاصة في مواجهة روسيا والصين، ليفتح من جديد ملف سباق تسلح الفضاء الذي بدأته كل من روسيا والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة خلال خمسينيات القرن المنصرم.