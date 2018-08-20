قالت الشرطة الإسبانية يوم الاثنين إنها تتعامل مع هجوم مسلح بسكين على مخفر للشرطة بإقليم كتالونيا قبل مقتله بالرصاص على أنه حادث إرهابي.
الشرطة الإسبانية تتعامل مع هجوم على مركز شرطة في كتالونيا كحادث إرهابي
الشرطة الإسبانية تتعامل مع هجوم على مركز شرطة في كتالونيا كحادث إرهابي
وقال رافائيل كوماس قائد شرطة التحقيق بالإقليم في مؤتمر صحفي "في اللحظة الحالية نتعامل مع هذا على أنه هجوم إرهابي"، مضيفا أن المهاجم صاح بعبارة "الله أكبر".
وقالت الشرطة على تويتر إن الرجل دخل مركز الشرطة في مدينة كورنيلا القريبة من برشلونة قبل الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه.
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وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه ليس بوسعها تقديم المزيد من التفاصيل. لكن الإذاعة الإسبانية ووسائل إعلام محلية أخرى قالت إن المهاجم (29 عاما) جزائري الجنسية ويحمل أوراقا ثبوتية إسبانية ويقيم في كورنيلا.
وقد ذكرت ذات المصادر أن المهاجم هتف الله أكبر عند دخوله مركز الشرطة. وقد توجه عناصر الأمن إلى منزل المشتبه به بعد الحادثة.
وكانت مدينة برشلونة عاصمة إفليم كاتالونيا قد أحيت الجمعة الماضي الذكرى الأولى لضحايا هجوم شنه متشدد إسلامي شاب دهس بسيارة فان حشودا في شارع رئيسي مما أدى لسقوط 14 قتيلا وإصابة أكثر من مئة في أسوأ هجوم تشهده إسبانيا خلال أكثر من عشر سنوات.