هجوم بالسكين على مركز للشرطة في إسبانيا يسفر عن مقتل المهاجم.
الأمن الإسباني يطلق النار على جزائري هاجم بالسكين مركزا للشرطة في إقليم كاتالونيا
الأمن الإسباني يطلق النار على جزائري هاجم بالسكين مركزا للشرطة في إقليم كاتالونيا
ذكرت الشرطة الإسبانية يوم الاثنين إنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في إقليم كاتالونيا بشمال شرق البلاد.
وقالت الشرطة على تويتر إن الرجل دخل مركز الشرطة في مدينة كورنيلا القريبة من برشلونة قبل الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه ليس بوسعها تقديم المزيد من التفاصيل. لكن الإذاعة الإسبانية ووسائل إعلام محلية أخرى قالت إن المهاجم (29 عاما) جزائري الجنسية ويحمل أوراقا ثبوتية إسبانية ويقيم في كورنيلا.
وقد ذكرت ذات المصادر أن المهاجم هتف الله أكبر عند دخوله مركز الشرطة. وقد توجه عناصر الأمن إلى منزل المشتبه به بعد الحادثة.
وكانت مدينة برشلونة عاصمة إفليم كاتالونيا قد أحيت الجمعة الماضي الذكرى الأولى لضحايا هجوم شنه متشدد إسلامي شاب دهس بسيارة فان حشودا في شارع رئيسي مما أدى لسقوط 14 قتيلا وإصابة أكثر من مئة في أسوأ هجوم تشهده إسبانيا خلال أكثر من عشر سنوات.