المحكمة العراقية العليا تصادق على نتائج انتخابات البرلمان وتمهد لتشكيل الحكومة

صادقت المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار / مایو الماضی بعد إتمام فرز الاصوات يدوياً، ما سيمهد الطريق أمام انعقاد البرلمان الجديد وانتخاب الرئاسات الثلاث.
والمصادقة تجعل النتائج رسمية وعلى النواب الآن الاجتماع وانتخاب رئيس للبرلمان ثم رئيس للبلاد ورئيس وزراء ومجلس وزراء خلال 90 يوماً.
وكان البرلمان أقرّ في حزيران/ يونيو الفائت إعادة فرز الأصوات يدوياً، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.
ولم تسفر إعادة فرز الأصوات إلا عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية إذ احتفظ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالصدارة (54 مقعداً) وهو ما يعني أنه سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
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وعقد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي صالح المطلك وعمّار الحكيم اجتماعاً مساء الأحد لتشكيل نواة الكتلة الأكبر من قوى سائرون والحكمة والنصر والوطنية العراقية واتحاد القوى وفتح الأبواب أمام الكتل الأخرى للانضمام إليها قبيل عقد جلسة البرلمان العراقي.
وكان الغموض السياسي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة ما أثار توترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطنين بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.