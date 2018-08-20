ترامب يحذر من دولة ثنائية القومية ومن يوم يصبح فيه محمد رئيسا للوزراء في إسرائيل في غياب اتفاق.
ترامب: إما اتفاق وحلّ الدولتين أو يومٌ يكون فيه لإسرائيل رئيس حكومة اسمه"محمد"
ترامب: إما اتفاق وحلّ الدولتين أو يومٌ يكون فيه لإسرائيل رئيس حكومة اسمه"محمد"
كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية في تقرير لها يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن عدم التوصل لاتفاق سلام مبني على حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل قد يؤدي إلى وصول عربي مسلم يدعى "محمد" ليتولى رئاسة وزراء الدولة العبرية.
وطبقاً للتقرير، جاء قول ترامب "التهكمي" خلال لقاء جمعه بالعاهل الأردني الملك عبد الله في واشنطن شهر يونيو-حزيران وهو اللقاء الذي نقل الملك فحواه لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في الثاني من أغسطس-آب الجاري.
وقالت القناة إنها تحققت من صحة قول ترامب عبر مصدرين تم إطْلاعهما على تفاصيل المقابلة.
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وكان الملك عبد الله قد حذر ترامب خلال لقائهما من أن عدم التوصل لحل الدولتين سيهدد الهوية اليهودية لإسرائيل نتيجة للغلبة العددية للعرب بها، وهو ما رد عليه ترامب بالقول إن ذلك قد يأتي برئيس وزراء عربي مسلم يدعى "محمد" لحكم إسرائيل.
وقال التقرير إن ملك الأردن أبلغ ترامب أن العديد من الفلسطينيين أصبحوا لا يرغبون بحل الدولتين بل بحقوق متساوية ضمن دولة إسرائيل.
وقالت القناة العاشرة إنه على الرغم من تهكم وسخرية ترامب إلا أن قوله يحمل بعض الصحة.