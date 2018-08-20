السلطات التركية تعتقل شخصين على صلة بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة

اعتقلت السلطات التركية رجلين يشتبه في إطلاقهما النار على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين.
وتعرضت السفارة الأمريكية لإطلاق نار في وقت مبكر اليوم دون إصابة أحد في الحادث الذي يتزامن مع تزايد التوتر بين الدولتين الحليفتين في منظمة حلف شمال الأطلسي بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.
وندد المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالهجوم واعتبره محاولة "لإثارة الفوضى"، وقالت وزارة الخارجية التركية إنها شددت الإجراءات الأمنية على السفارة والبعثات الأمريكية الأخرى والموظفين الأمريكيين في تركيا.
وكان مكتب حاكم أنقرة أوضح في بيان أن مهاجما أو مهاجمين مجهولين أطلقوا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء في قرابة الساعة الخامسة والنصف فجراً (توقيت المحلي) أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة.
وأضاف البيان أن التحقيق في الواقعة جار، ويشار إلى أن السفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.
وسبق أن استهداف مسلحون السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.
وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتبادل الطرفان فرض تعريفات جمركية على الآخر في إجراء يعود في جانب منه إلى محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا.
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