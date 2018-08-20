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المملكة المتحدة

بريطانيا ستسمح للأوروبيين بالبقاء فيها بمعزل عن نتيجة مفاوضات "بريكسيت"

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بريطانيا ستسمح للأوروبيين بالبقاء فيها بمعزل عن نتيجة مفاوضات "بريكسيت"

بريطانيا ستسمح للأوروبيين بالبقاء فيها بمعزل عن نتيجة مفاوضات "بريكسيت"
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ذكرت صحف بريطانية أن حكومة تيريزا ماي ستمنح مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة الحق في البقاء في البلاد حتى في ظل عدم التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين بروكسل ولندن.

وكانت بروكسل ولندن أبرمتا في كانون الأول/ديسمبر الماضي اتفاقا لضمان الإبقاء على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست، وأيضاً حقوق الرعايا البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي، غير أن ذلك لم يزل يثير قلقاً في الجانبين بشأن الغموض الذي يحيط التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.

وقالت صحيفة "التلغراف"، في عددها الصادر أمس الأحد، نقلاً عن "ورقة حكومية" سُربت إليها "إن المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة سيحق لهم البقاء فيها والتمتع بنظم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات والمزايا، وسيتم ضمان هذه الحقوق من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية، بغض النظر عما إذا كانت بروكسل توافق على القيام بالأمر ذاته بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

وحسب الورقة المسربة، فإن التوجه البريطاني المتعلق بضمان حق رعايا الاتحاد الأوروبي البقاء في المملكة المتحدة يتكئ على بعد أخلاقي، إضافة إلى الجانب المتعلق بسوق العمل في المملكة المتحدة.

ووفق الصحيفة، فإن الوثيقة التي تم تسريبها هي واحدة من أكثر من 80 وثيقة تتعلق بالتخطيط الحكومي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إصدارها خلال الأسابيع القليلة القادمة، حسب المصدر المذكور.

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وكان وزير شؤون التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، قال أوائل الشهر الجاري: إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق نهائي على ذلك هي في تزايد، محمّلاً المفوضية الأوروبية المسؤولية عن هذا الأمر.