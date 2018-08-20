بريطانيا ستسمح للأوروبيين بالبقاء فيها بمعزل عن نتيجة مفاوضات "بريكسيت"

ذكرت صحف بريطانية أن حكومة تيريزا ماي ستمنح مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة الحق في البقاء في البلاد حتى في ظل عدم التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين بروكسل ولندن.

وكانت بروكسل ولندن أبرمتا في كانون الأول/ديسمبر الماضي اتفاقا لضمان الإبقاء على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست، وأيضاً حقوق الرعايا البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي، غير أن ذلك لم يزل يثير قلقاً في الجانبين بشأن الغموض الذي يحيط التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.

وقالت صحيفة "التلغراف"، في عددها الصادر أمس الأحد، نقلاً عن "ورقة حكومية" سُربت إليها "إن المهاجرين الأوروبيين إلى المملكة المتحدة سيحق لهم البقاء فيها والتمتع بنظم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات والمزايا، وسيتم ضمان هذه الحقوق من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية، بغض النظر عما إذا كانت بروكسل توافق على القيام بالأمر ذاته بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.