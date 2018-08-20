وفاة أوري أفنيري أول صحفي إسرائيلي قابل ياسر عرفات

توفي في أحد مستشفيات تل أبيب يوم الاثنين 20 أغسطس / آب ناشط السلام اليساري أوري أفنيري عن 94 عاما والذي كان أول صحفي إسرائيلي يلتقي بشكل علني بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 1982.

في مظاهرة احتجاجا على الاستيطان في القدس الشرقية REUTERS/Baz Ratne

وجرى هذا اللقاء أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان والحرب مع منظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها عرفات والتي كانت إسرائيل تصنفها آنذاك جماعة إرهابية. وعبر أفنيري من شرق بيروت الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل إلى غرب المدينة.

وكتب أفنيري في صحيفة هآرتس في فبراير شباط يقول ”كانت أول مرة يلتقي عرفات بشخص إسرائيلي، ومن هذا المنطلق يمكن تسميته ’لقاء تاريخي‘“.

ولم يكن هذا اللقاء المصيري الوحيد بينهما، ففي العام 2002، وأثناء حصار عرفات في المقاطعة بمدينة رام الله، انضم أفنيري إليه في مقره ليكون درعا بشريا لحمايته من أية محاولة اغتيال.