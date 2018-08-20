شاهد: طائرات ورقية ملونة تحلق في سماء سريلانكا
توافد عشرات الآلاف إلى حديقة جالي فيس غرين التاريخية في العاصمة السريلانكية كولومبو الأحد 19 أغسطس-آب للمشاركة في المهرجان الدولي للطائرات الورقية.
وحسب المنظمين، وصل 3000 شخص حاملين طائرتهم الورقية إلى مكان الحدث آتين من جميع أنحاء آسيا.
مهرجان الأحد هو ثاني مهرجان تنظمه ديرا انترناشيونال للطائرات الورقية و يعقد للعام الثاني على التوالي ويأمل المنظمون أن يجعلوا منه حدثا سنويا.
ووصف الزائرون المشهد بأنه "جميل" وقالوا إنهم يأملون أن يتم عقد المزيد من المهرجانات المماثلة في جميع أنحاء البلاد.