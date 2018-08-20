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شاهد: مخلوق ضخم وغريب على أحد شواطئ روسيا

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شاهد: مخلوق ضخم وغريب على أحد شواطئ روسيا

شاطئ باخاتشي في منطقة كامتشاتكا في الشرق الروسي
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رائحة كريهة وشعر أبيض ورمادي غزير. لا يظهر رأسه ولا عيناه وهو بحسب صحيفة التايمز السيبيرية، مخلوق غريب جرفته أمواج البحر إلى أحد الشواطئ في روسيا.

ويظهر المخلوق، ويبدو ميتاً على شاطئ في منطقة كامشاتكا في الشرق الروسي.

صاحبة الفيديو سفيتلانا ديادينك قالت أن ما شاهدته مثير للاهتمام، خاصة وأنه مغطى بالشعر، وتمنت على العلماء أن يفحصوا هذا المخلوق النادر.

سيرجي كورنيف عالم في معهد الأبحاث الروسي لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات ألمح إلى أن هذا المخلوق قد يكون جزءاً من حوت متحلل أو أسماك قرش كبيرة، وتحت تأثير البحر وعلى مر الوقت أخذ هذا الشكل الغريب بحسب الموقع نفسه.

ولم تصدر السلطات الروسية بيانا رسمياً حول إمكانية اخضاع هذا المخلوق لتحليل للحمض النووي.

وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن العثور على مخلوقات مشابهة، فقد نشرت شبكة ناشونال جيوغرافيك صورة لذات الحيوان على شاطئ في الفلبين.

غير أن الصحيفة الروسية تقول إن ما يميّز "الوحش" هي كمية الوبر الكثيفة عليه.

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