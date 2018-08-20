شاهد: 50 راكبا و 3 طيارين كادوا يتحولون لخبر عاجل بسبب حفل شواء

خمسون راكبا وثلاث طيارين ومساعديهم، كانوا على وشك أن يتحولوا لخبر عاجل، باصطدام طائرتهم مع حافلة صغيرة دخلت مدرج الطيران لحظة اقلاع الطائرة، إلا أن الحظ كان حليفهم ومرت الحافلة دون التصادم،
الموقف حصل في 27 يونيو / حزيران الماضي في ميزوري بمطار سبرينغ فيلد برانسون، والطريف بالموضوع أن سائق الحافلة أكد أنه عبر مدرج الطيران لخوفه من أن يفوت حفل شواء عند صديق.
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وألمح أن مراقبا أرضيا أكد له خلو المدرج رقم 14، لكن وعند عبوره وجد طائرة تتجه مسرعة نحوه.
جهات إدارية في المطار أكدت أنها تحقق بالموضوع، لحرصها على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.