أظهر فيديو التقطه أحد سكان جزيرة لومبوك الإندونيسية تصدعات أرضية عميقة جراء الهزة التي ضربت المنطقة يوم الأحد.
شاهد: زلزال لومبوك في إندونيسيا يخلف تصدعات أرضية عميقة
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شاهد: زلزال لومبوك في إندونيسيا يخلف تصدعات أرضية عميقة
وشهدت الجزيرة سلسلة من الهزات الأرضية القوية خلال شهر أغسطس-آب الجاري كان آخرها هزة بقوة 6.9 درجة بمقياس ريختر يوم الأحد وأدت إلى مقتل 12 شخصاً وتضرر أكثر من 1800 منزل.
وعاد المئات من سكان الجزيرة صباح الاثنين إلى مخيمات في الخلاء بعدما اضطروا لإخلاء منازلهم جراء زلزال يوم الأحد.
وبذلك تصل حصيلة قتلى سلسلة زلازل لومبوك إلى أكثر من 460 قتيلاً وخسائر مالية بقيمة 342 مليون دولار بحسب تقديرات السلطات الإندونيسية.
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