المياه تغمر العشرات من المتجولين في إيطاليا.
مقتل 11 متجوّلا بعد غمر مياه الأمطار لخور جبلي جنوب إيطاليا
مقتل 11 متجوّلا بعد غمر مياه الأمطار لخور جبلي جنوب إيطاليا
لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم الاثنين بممر جبلي ضيق في إقليم كالابريا في جنوب إيطاليا بعد تضخم مستوى خور المياه في المنطقة نتيجة لتساقط الأمطار الغزيرة على منبع الخور بشكل مفاجئ.
وقالت السلطات الإيطالية إنه تم إنقاذ 18 شخصاً أصيب منهم 8 بعد هطول الغزير لمياه الأمطار على الممر أثناء تجولهم به.
وقال كارلو تانسي مدير الحماية المدنية بكالابريا إن قوات الإنقاذ اضطرت لإنتشال المصابين من الممر باستخدام الحبال السميكة بعدما غمرت مياه الأمطار المكان بالكامل.
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين بالمنطقة حيث اعتاد العديد من المتجولين والمتسلقين الإيطاليين والأجانب القيام برحلات استكشافية دون تسجيل بياناتهم بسجلات سلطات المنطقة.
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