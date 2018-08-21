3.5 مليار شخص سيعانون شح المياه في 2050.. ومدينة أمريكية على رأس المتأثرين

المياه العذبة الصالحة للشرب والري والاستخدام الآدمي، حتى تلك التي تستخدم لتوليد الطاقة، ستتحوّل في العام 2050 إلى أزمة عالمية، حيث يقول تقرير للأمم المتحدة أن ملياري شخص سيعانون من شح المياه الصالحة للشرب حول العالم.

تقرير سابق للأمم المتحدة، صدر في يونيو / حزيران بين أن العالم لا يسر على الطريق الصحيح للوصول إلى توفير مصادر المياه العذبة قبل العام 2030، ومع العام 2050 فإن نصف سكان العالم سيعانون من ندرة مياه الشرب.

هنالك عاملان أساسيان يدفعان العالم نحو مستقبل "عطِش"، وهما النمو السكاني وتقلبات المناخ، بحسب ما جاء في موقع sciencenews