الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو تنفي اتهام الاعتداء الجنسي الموجه إليها

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، الشهيرة في دفاعها ضد التحرش الجنسي في حركة "مي تو - أنا أيضا"، نفت الادعاءات باعتدائها الجنسي على الممثل جيمي بينيت حين كان قاصرا، وقالت إن المبلغ المذكور تم دفعه من قبل شريكها أنطوني بوردين على شكل مساعدة مادية من أجل تحسين ظروف بينيت الاقتصادية السيء.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس يوم الإثنين إنه مازال يحاول الوصول إلى ممثل قالت صحيفة النيويورك تايمز إنه اتهم أرجنتو بالاعتداء الجنسي عليه.