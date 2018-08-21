احتفل أسطورة العدو الأولمبي الجامايكي يوسين بولت اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثاني والثلاثين ببدء أول حصة تدريبية بنادي سنترال كوست مارينرز الذي ينافس بصفوف دوري الدرجة الممتازة لمحترفي كرة القدم في أستراليا.
في عيد ميلاده الثاني والثلاثين، العداء الجامايكي أوسين بولت يخوض غمار الكرة المستديرة
في عيد ميلاده الثاني والثلاثين، العداء الجامايكي أوسين بولت يخوض غمار الكرة المستديرة
ومُنح مارينرز العداء السابق صاحب الثماني ميداليات ذهبية أولمبية فترة اختبار غير محددة الوقت لإثبات إذا ما كان قادراً على اللعب كلاعب محترف في صفوف النادي.
وظهر بولت في غاية السعادة والثقة أثناء أول تمرين له ابالفريق بعدما أعلن عن عزمه إثبات قدرته على احتراف كرة القدم.
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وقال منتقدو تجربة بولت إن نادي مارينرز لا يهدف من وراء ضم بولت إلا لتلميع اسم النادي إعلامياً وتحقيق مكاسب تجارية عبر استخدام اسم بولت.
ونفى مدرب الفريق مايك مالفي أن يكون استقدام بولت تحايلاً لتحقيق مكاسب غير كروية، مضيفاً أن وجود لاعب بعقلية بولت سيكون مفيداً لكل من في النادي.
ولطالما عبر بولت عن رغبته في احتراف كرة القدم منذ اعتزاله ألعاب القوى عام 2017، وخاض بطل العالم السابق إحدى عشرة مرة تجارب كروية غير احترافية سابقة بالتدريب بين صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي سترومسغودسيت النرويجي.