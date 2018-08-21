الجيش الصيني يشارك في أضخم مناورة عسكرية روسية منذ الثمانينيات

تستعد القوات المسلحة الروسية لخوض واحدة من أكبر المناورات العسكرية التدريبية والتي سوف تجري في وسط وشرق البلاد الشهر المقبل.
وستنضم قوات عسكرية من الصين ومنغوليا إلى "لعبة الحرب" في عرض عسكري سيكون الأضخم من نوعه خلال أربعين عاماً، بحسب تعبير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي أعلن أن الأيام الخمس القادمة سوف تشهد تحضيرا لفعاليات تدريبات فوستوك 2018.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما قد يتواجد خلال المناورات.
ووفقا لوزارة الدفاع الصينية فإن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى رفع قدرة البلدين على الاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية المختلفة، وضمان السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، ومواجهة ما سمته "سياسة القطب الأوحد" والتي يقصد فيها الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع الصينية قولها إن حوالي 3200 جندي صيني سيقومون بالمشاركة خلال المناورات، مزودين بأكثر من 900 قطعة عتاد و30 طائرة هليكوبتر وطائرة عادية.
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أجرت موسكو وبكين سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة من قبل، بما في ذلك التدريبات في بحر الصين الجنوبي والتدريبات البحرية في دول البلطيق الصيف الماضي.
وفي سياق منفصل، هبطت طائرات عسكرية صينية يوم الاثنين في قاعدة عسكرية جوية روسية في جبال الأورال خلال مجموعة مناورات عسكرية تحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية تهيمن عليها موسكو وبكين. وشاركتها قوات من باكستان والهند في مناورات تهدف لمواجهة الإرهاب والتطرف.