تشيكيا تتذكر يوم دخلتها آلاف الدبابات التابعة لحلف وارسو منذ 50 عاماً

يحتفل التشيكيون اليوم الثلاثاء بإرسال موسكو - التي كانت تقود حلف وارسو العسكري في القرن الماضي - يحتفلون بالذكرى الخمسين لدخول نصف مليون جندي وآلاف الدبابات السوفييتية إلى تشيكوسلوفاكيا سابقاً لإنهاء ما عرف آنذاك "بربيع براغ" ووضع حدّ للمحاولات الإصلاحية في البلاد.

ومن أجل هذه الذكرى، يقام معرض من الصور في المدينة، وهو معرض يؤرخ دخول القوات السوفييتية التابعة "للجيش الأحمر"، عام 1968، لتقمع الطاقم السياسي بقيادة، ألكساندر دوبشيك، الذي حاول إقامة نظام اشتراكي جديد، بوجه "إنساني".

التشيكية دانا كيدروفا تقول متأففة من الوضع "الروس هنا مجددا"، واصفة الحالة في المدينة، حيث يوجد آلاف السياح الروس فيها، ناهيك عن نحو 30 ألف روسي لديهم اقامات دائمة في جمهورية التشيك.