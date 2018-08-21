" فيرفون" الهاتف الهولندي الذكي والصديق للبيئة يستعد لاحتلال الأسواق

بعد خمس سنوات على إنشائها، نجحت الشركة الهولندية للهواتف الذكية فيرفون "Fairphone" بجمع مبلغ 2.5 مليون يورو من عملية تمويل جماعي.
وساهم كل من المشاركين بمبلغ يتراوح بين 500 و5000 يورو. وسيتم تحويل المساهمات إلى أسهم الشركة. وقال مؤسس الشركة باس فان آبل: " هذا يظهر أن الناس مؤمنون بالشركة ومستقبلها".
في عام 2017، واجهت فيرفون عوائق كبيرة، حيث عانت من نقص حاد في المواد الإلكترونية. ولم تتمكن الشركة على إثر ذلك من الاستمرار بالإنتاج والتوزيع خاصة في ظل المنافسة الكبيرة . واضطرت إلى إيقاف الإنتاج وتعليق خدمات متجرها الإلكتروني على الإنترنت.
وأكدت الإدارة أن اللحظة جاءت لإعادة إنعاش الشركة وجعل علامتها التجارية معروفة رغم كل التحديات التي مرت بها.
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وقال رئيس الشركة إن فيرفون رفضت وترفض الحصول على المواد الخام في المناطق التي تكون فيها هذه الموارد سبباً للنزاعات المسلحة. وأكد أنها تسعى دائماً للابتعاد عما وصفه " بخامات الدم" و تهدف لتوفير ظروف عمل مناسبة للعمال.
وأضاف آبل أن الشركة حريصة أيضاً على موضوع الحفاظ على البيئة، وتابع : " نسعى لإنتاج هواتف تدوم لفترة طويلة نظراً للأضرار التي تسببها هذه الصناعة للبيئة ".
ويبدو أن الشركة مقتنعة بأن كل الظروف حالياً مواتية للقدرة على الانطلاق من جديد والتركيز على التنمية التجارية. وتسعى لاقتحام الأسواق في جنوب أوروبا والدول الإسكندنافية بحسب ما قال رئيسها.