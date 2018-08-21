شاهد: سكان جنوة يعبرون عن حزنهم على طريقتهم

تجمع العشرات من الناس في ساحة وسط مدينة جنوة الإيطالية تعبيرا عن حزنهم على الأرواح التي فقدت بسبب حادثة انهيار جسر الطريق السريع التي أودت بحياة 43 شخصا الأسبوع الماضي. ودعا المنظمون الناس إلى التجمع في ساحة بيازا دي فيراري "لإظهار الغضب والألم بطريقة سلمية" وكتابة ما يفكرون به من عزاء أو غضب على قطع كبيرة من الورق الأبيض. وكان جسر موراندي الذي انهار، والذي سمي على اسم المهندس الذي صممه في الستينيات، جزءًا من حياتهم. كان الجسر شرياناً حيوياً يربط بين جانبي المدينة الرئيسيين. وقال أحد السكان: "كتبت قصيدة إلى الجسر، لأن هذا الجسر، جسر موراندي، كان شيئًا كبرنا معه".