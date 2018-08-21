استعراض جديد لترسانة طهران العسكرية في منطقة ملتهبة.
إيران تكشف عن "كوثر".. أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع بنسبة 100%
إيران تكشف عن "كوثر".. أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع بنسبة 100%
"كوثر هي اسم الطائرة المقاتلة الجديدة التي كشفت عنها إيران وتقول إنها محلية الصنع مئة في المئة وقادرة على إصابة أهدافها وعلى حمل أسلحة متنوعة وستستخدم في مهام دعم قصيرة.
وقد تم الكشف عن المقاتلة الجديدة قبل يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للصناعات الدفاعية أثناء حفل حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وعرض التلفزيون الإيراني بثا حيا للمراسم في طهران حلقت خلالها المقاتلة لجديدة.
وأرسلت إيران أسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المندلعة منذ سبع سنوات. ولكن جراء افتقارها للقوة الجوية الكبيرة طلبت إيران من روسيا تقديم دعم جوي.
وتقتصر القوة الجوية الإيرانية على بضع عشرات من الطائرات الهجومية باستخدام نماذج روسية أو أمريكية قديمة حصلت عليها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
وكشفت إيران في عام 2013 عما قالت إنها مقاتلة جديدة محلية الصنع أطلقت عليها اسم (قاهر 313) ولكن بعض الخبراء أبدوا تشككا في قدرات الطائرة آنذاك.
وطورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.