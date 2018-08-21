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إيران تكشف عن مقاتلة جديدة محلية الصنع بنسبة 100% (وكالة تسنيم للأنباء)

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إيران تكشف عن مقاتلة جديدة محلية الصنع بنسبة 100% (وكالة تسنيم للأنباء)

إيران تكشف عن مقاتلة جديدة محلية الصنع بنسبة 100% (وكالة تسنيم للأنباء)
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استعراض جديد لترسانة طهران العسكرية في منطقة ملتهبة.

"كوثر هي اسم الطائرة المقاتلة الجديدة التي كشفت عنها إيران وتقول إنها محلية الصنع مئة في المئة وقادرة على إصابة أهدافها بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

وقد تم الكشف عن المقاتلة الجديدة بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني بحسب ذات المصدر.

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