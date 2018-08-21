هنية: صفقة القرن في موت سريري وسنرفع الحصار دون ثمن سياسي (فيديو)

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء 21 أغسطس / آب أن قطاع غزة أمام مشهد جديد فيما يخص الحصار المفروض عليه منذ حوالي 12 عاما.

وأشار في خطبة صلاة العيد، في ساحة السرايا بمدينة غزة بأن الحركة في طريقها لإنهاء الحصار المفروض على القطاع دون تقديم تنازلات سياسية، حيث قال:"بفضل هذه المسيرات والمقاومة بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة هذا الحصار الظالم، سينتهي هذا الحصار بعز عزي أو بذل ذليل".

هنية ألمح في خطبته إلى أن الحصار سيتم رفعه بتفاهم وطني، وبضمانة عربية للتأكد من تنفيذ بنود الاتفاق، معتبرا أن صفقة القرن التي روجت لها الولايات المتحدة قد فشلت.