هنية: صفقة القرن في موت سريري وسنرفع الحصار دون ثمن سياسي (فيديو)

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء 21 أغسطس / آب أن قطاع غزة أمام مشهد جديد فيما يخص الحصار المفروض عليه منذ حوالي 12 عاما.
وأشار في خطبة صلاة العيد، في ساحة السرايا بمدينة غزة بأن الحركة في طريقها لإنهاء الحصار المفروض على القطاع دون تقديم تنازلات سياسية، حيث قال:"بفضل هذه المسيرات والمقاومة بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة هذا الحصار الظالم، سينتهي هذا الحصار بعز عزي أو بذل ذليل".
هنية ألمح في خطبته إلى أن الحصار سيتم رفعه بتفاهم وطني، وبضمانة عربية للتأكد من تنفيذ بنود الاتفاق، معتبرا أن صفقة القرن التي روجت لها الولايات المتحدة قد فشلت.
وقال:"إننا نسير في طريقنا نحو إنهاء الحصار الظالم عن غزة وهذا ليس تفضلا من المحتل ولا منة من أحد بل هو ثمرة لصمودكم ومقاومتكم".
رويتز كانت قد نشرت الجمعة 17 أغسطس / آب الماضي اقتراح مصر على اقترحت مصر على وفد حماس في القاهرة عقد مفاوضات شبه مباشرة مع الطرف الإسرائيلي بقضية الجنود الأسرى لديها.
وبحسب القناة العبرية العاشرة فإن وفدا أمنيا إسرائيليا سيشارك في هذه المفاوضات في القاهرة، حيث ستتولى المخابرات المصرية نقل الرسائل بين الطرفين.
ما هي شروط إسرائيل للتهدئة طويلة الأمد؟
- إعادة رفات جنديين قتلا خلال حرب غزة عام 2014، وإطلاق سراح مدنيين اثنين لا يزال مصيرهما مجهولاً، لكن إسرائيل تؤكد على وجودهما عند حماس.
- وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.
- مدة التهدئة عام، على حماس تنفيذ التزاماتها لكي تُمدد لأربع سنوات أخرى، حتى الوصول إلى هدنة طويلة الأمد.
على ماذا ستحصل حماس؟
- رفع الحصار عن القطاع وإنعاش الاقتصاد.
- إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع التي دُمرت خلال حروب عدة منذ بداية الحصار.
- مبادلة الأسرى والرفات بسجناء فلسطينيين، وإسرائيل تتحدث هنا عن مئات المعتقلين.
- فتح كافة المعابر. "رفح وطابا على الحدد مع مصر، وجسر الملك حسين "اللنبي" بين الضفة الغربية والأردن.
- فتح ميناء بحري
- توسيع منطقة الصيد الخاصة بالقطاع.
- وقف اغتيالات قادة حماس.
-تتكفل قطر بدفع رواتب أعضاء حركة حماس بحسب هآرتس.
وقال تساحي هنجبي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان التوصل إلى اتفاق واسع يتوقف على عودة رفات الجنديين "هذا هو السبيل الوحيد".
وأضاف لراديو إسرائيل "لن يحدث شيء لتمكين غزة من إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية والموانئ ومثل تلك الأوهام الأخرى، ما لم يسلموا الرفات والأسيرين الإسرائيليين".
ولم ينضم مسؤولون من فتح إلى مسؤولين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى لإجراء المحادثات في القاهرة بشأن الهدنة طويلة الأمد.
وكانت حركة فتح قد أصدرت بيانا في الخامس من الشهر الجاري، بأن دخول حماس في مفاوضات مع الاحتلال هو تطبيق فعلي لأهم بنود صفقة القرن، المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن.
والجدير ذكره أن دعم حركة فتح حيوي لأي اتفاق إذ تحتفظ الحركة بوجود قوي في القطاع إضافة لهيمنتها على الضفة الغربية المحتلة بقيادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال المصدر إنه كان من المتوقع أن يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل بالرئيس عباس في رام الله بعد محادثات مماثلة في إسرائيل وإن الإعلان عن الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل.