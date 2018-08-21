المعارضة تفتح النار على وزيرة خارجية النمسا لدعوتها بوتين لحفل زفافها

حملة من الانتقادات شُنت على وزيرة خارجية النمسا، بسبب دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل زفافها السبت 18 أغسطس / آب، حيث ظهر في أكثر من مقطع فيديو وهو يراقصها، في الوقت الذي ترأس فيها بلدها الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على روسيا.
كارين كنيسيل كانت قد رُشحت كمستقلة لمنصب وزيرة الخارجية من قبل حزب الحرية اليميني، وقد تزوجت السبت الماضي من رجل الأعمال وولفغانغ ميلينغر في قرية نمساوية صغيرة.
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وضم الحفل أيضا المستشار سبستيان كورز ونائب المستشار هينز كريستيان ستراش، وهما أيضا من ذات الحزب، بحسب ما جاء في موقع "بوليتيكو".
لكن الاشتراكية إيفلين ريغنير أكدت أن دعوة الرئيس الروسي هو استفزاز بالمقاييس الأوروبية"، وغردت عبر حسابها بأن هذه الدعوة هي عار.