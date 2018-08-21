جاءت لتمدح فنانة كبيرة قضت، فكالت المدح لنفسها أو هكذا اتُّهمت.
خطاب مادونا عن أريثا فرانكلين: إحياء ذكرى أم تباه بمجد شخصي؟
خطاب مادونا عن أريثا فرانكلين: إحياء ذكرى أم تباه بمجد شخصي؟
هل هي نرجسية الفنان أم تجني الجمهور أم السير على مذهب الأقربون أولى بالمعروف أم كل ذلك معا هو ما طبع حفل جوائز إم تي في؟
أثارت المطربة الأمريكية الشهيرة مادونا استهجان البعض خلال تقديمها لخطاب إحياء ذكرى المطربة الراحلة آريثا فرانكلين بحفل توزيع جوائز إم تي في يوم الاثنين في مدينة نيويورك.
واختيرت مادونا لتقديم جائزة أفضل فيديو موسيقي وكان من المقرر أن تلقي خطاباً مختصراً لتحية فرانكلين التي توفت الأسبوع الماضي بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.
إلا أن مادونا قضت الجزء الأكبر من الخطاب في الحديث عن كفاحها الشخصي وعن إلهام فرانكلين لها ببداية مشوارها الفني.
وقالت مادونا إنها قامت بغناء إحدى أغاني فرانكلين المفضلة لها خلال أول تجربة أداء لها قبل أن تحصل على عقد لإنتاج الألبومات الفنية.
وقضت فرانكلين أكثر من نصف قرن على عرش موسيقى السول فألهمت العديد من الموسيقيين حول العالم بصوتها القوي، كما كانت ضمن أولى المطربات السود اللاتي استطعن تحقيق شهرة عالمية في منتصف القرن المنصرم.
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