ميلانيا تنتقد وسائل التواصل الاجتماعي "المدمّرة" وترامب يهاجم أعداءه من تويتر

أعربت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، في تصريح لها عن القوة التخريبية الكامنة في مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء تصريح ميلانيا في اليوم ذاته الذي هاجم فيه زوجها مدير الاستخبارات الأمريكية بقوله إن جون برينان أسوأ مدير مخابرات في تاريخ أمريكا.
وجاءت تصريحات ميلانيا في مؤتمر حول ما يمكن تسميته بالبلطجة الإلكترونية في ميريلاند، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
وفي كلمة الافتتاح قالت ترامب: "دعونا نواجه الأمر، معظم الأطفال على دراية بفوائد ومخاطر مواقع التواصل أكثر من البالغين"، مضيفة "في أيامنا هذه باتت مواقع التواصل الاجتماعي باتت حتمية في حياة أطفالنا اليومية، ويمكن استخدامها بطرق إيجابية شتى، ولكن قد تكون مدمرة في حال استخدمت بطريقة غير صحيحة".
وتأتي تصريحات ميلانيا بالتوازي مع مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدائه على تويتر، كتغريداته حول روبيرت مولر الذي قود التحقيقات حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأخيرة.
ولم تذكر ميلانيا ترامب زوجها وتغريداته العدائية بشكل مباشر، بحسب ما ذكرته الغارديان.
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وفي محاولة منها لإيقاف التنمر الإلكتروني، ألمحت إلى أن البالغين عليهم القيام بكل ما يستطيعون فعله لتقديم معلومات للأطفال لنشر عادات استخدام آمنة لشبكة الانترنت.
وقالت: "لنكن صريحين، أغلب الأطفال واعون بفوائد ومضار مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من البالغين أنفسهم، ومع هذا يتحتم علينا أن نقدم لهم المعلومات والوسائل التي تمكنهم من استخدام آمن للانترنت".
وفي يونيو / تموز الماضي أعربت ميلانيا عن امتعاضها لفصل الأطفال عن أسرهم، في تصريح لها عن سياسة اللا رحمة التي انتهجها زوجها تجاه المهاجرين المكسيكيين، في إشارة واضحة لمعارضتها لهذه السياسة.